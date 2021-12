Simone diz "sim" novamente ao marido em Las Vegas; veja

De férias em Las Vegas, nos Estados Unidos, a cantora Simone, da dupla com Simaria, resolveu aproveitar as capelas espalhadas pela cidade para dizer "sim" novamente ao marido, o advogado Kaká Diniz, no último fim de semana.

Com direito a vestido, buquê e decoração, a cerimônia ainda contou com a presença de um sósia do cantor Elvis Presley, que cantou para os noivos.

Em seu perfil no Instagram, a cantora publicou imagens do momento especial e comemorou na legenda. "Que dia maravilhoso! Gente, me casei em Las Vegas! Quero agradecer a Deus por tamanha benção", escreveu. "Te amo meu anjo", completou, se declarando ao marido.

Simone e Kaká estão em Las Vegas desde a última quarta-feira, 17,e estão curtindo a viagem a dois, - já que o filho deles, Henry, não os acompanhou -, com direto até a passeio de limousine.

Que dia maravilhoso, Gente me casei em Las Vegas 😍😍😍.! Quero agradecer a Deus por tamanha benção e tbm a @vegastourvip pelo carinho e cuidado conosco. E meu amor @kakadiniz1 por todo amor e dedicação... Te amo meu anjo ❤️🌹🌹🌹 Um vídeo publicado por simoneses (@simoneses) em Fev 20, 2016 às 7:45 PST

E as férias está a todo vapor!!! ❤️❤️❤️ #LasVegas #Nevada #Usa #feriasemlasvegas @vegastourvip Uma foto publicada por simoneses (@simoneses) em Fev 17, 2016 às 1:11 PST

🇺🇸🇺🇸 Welcome To Las Vegas.. 🇺🇸🇺🇸 Uma foto publicada por Kaká Diniz (@kakadiniz1) em Fev 17, 2016 às 8:10 PST

adblock ativo