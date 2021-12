Simaria: 'Desde pequena eu já falava: vou casar com homem de fora do País'

A cantora Simaria, da dupla com Simone, falou sobre seu casamento com o marido Vicente, que é espanhol, em entrevista ao programa Pânico nesta terça-feira, 7, e afirmou que desde sua juventude já tinha planos de se casar com um estrangeiro.

"Meu marido é espanhol. Desde pequena eu já falava: 'vou casar com homem de fora do País, não vou casar com brasileiro, não'. Falavam que os caras daqui eram muito vagabundos, muito bandidos", afirmou Simaria.

Em seguida, a cantora continuou, em bom humor: "Não vou querer casar com homem pra ficar me botando chifre toda hora, não. Eu arranco logo a 'pingola' dele. Não brinca comigo, não, que você acorda sem a torneira, viu, meu amor?"

"Meu marido é da hora. O cara não pega no meu pé, eu uso a roupa que eu quero, vou pra onde eu quero, falo com todo mundo, faço amizade com homem, meu marido é massa. Eu também não pego no pé dele, não tem essas coisas lá em casa", elogiou Simaria.

Na sequência, a sertaneja relembrou uma experiência ruim de seu passado: "Eu tive um namorado aqui que era muito legal, mas eu ia na balada com ele e ficava me segurando, tinha um ódio daquilo. Não gosto que fique pegando no meu pé, odeio pressão. Deus me deu o cara certinho, é esse aí."

Questionada sobre os motivos de "gostar mais da Europa" em relação ao Brasil, Simaria respondeu: "Eu sou mais romântica. Acho lindo aquelas arquiteturas, os castelos, as construções, amo as comidas. A Espanha tem uma culinária incrível, a Itália também, Portugal..."

