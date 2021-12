A dupla sertaneja Simone e Simaria deu origem a um novo meme. No episódio do "The Voice Kids" (TV Globo) veiculado neste domingo, 14, Simaria, a irmã mais velha, decidiu sozinha apertar o botão para virar a cadeira e "dizer sim" à competidora Isadora Emer. O programa ainda está na fase de audições às cegas.

Na internet, a imagem de Simaria se manifestando viralizou. Ela parece estar dando uma bronca na caçula Simone, que fica de braços cruzados e no final começa a rir.

Aprovação unânime

A primeira competidora do dia foi Sofia Cordeiro, de 10 anos. Ela cantou a música do Titanic, "My Heart Will Go On", da cantora canadense Céline Dion. A jurada Cláudia Leite aprovou a performance de imediato. Carlinhos Brown e a dupla Simone e Simaira deram seu respaldo a partir da segunda parte da música.

Estadão Conteúdo Simaria 'dá bronca' em Simone no The Voice Kids e vira meme

adblock ativo