Simaria comemora 10 anos de casamento e renova votos em Las Vegas

Publicado sexta-feira, 08 de março de 2019 às 17:39 h | Atualizado em 08/03/2019, 17:55 | Autor: Estadão Conteúdo ouvir

Cantora, que faz dupla sertaneja com a irmã Simone, é casada com o espanhol Vicente, com quem tem dois filhos - Foto: Divulgação l Tour Vip