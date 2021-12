Silvio Santos protagoniza cena romântica com Helen Ganzarolli

No último domingo, 19, Silvio recebeu a atriz Maisa Silva no quadro 'Jogo dos Pontinhos', que revelou o sonho em ser uma produtora de cinema. O apresentador aproveitou o momento de revelação e comentou que poderia estrelar um filme romântico ao lado de Helen Ganzarolli.

"Galã não dá né, não pode. Eu acho que você já não está mais na idade de ser galã, agora você já é galã da dona Íris, entendeu?", comentou Maisa em referência a Íris Abravanel, mulher do apresentador.

Silvio Santos chamou Helen para o seu lado e emendou: "Porque que eu não posso contracenar com ela e fazer cenas de amor assim?", disse o apresentador que em seguida colocou as duas mãos no rosto da apresentadora e fingiu beijá-la, fazendo com que os convidados e a plateia caíssem na risada.

Não satisfeito, ele repetiu a encenação e disparou: "Não é uma bela cena?".

"Ah tudo bem Silvio, se você quer tanto ser o mocinho do filme, você passou", completou Maisa.

