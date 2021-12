Silvio Santos passa mal durante gravações e cancela quadros

O apresentador Silvio Santos, 87 anos, passou mal nesta quinta-feira, 15, durante as gravações do seu programa no SBT e teve que cancelar dois quadros da atração. Segundo o site "Uol", ele também avisou que não vai trabalhar no próximo sábado, 17.

Conforme o colunista Flávio Ricco, do Uol, o apresentador cancelou os quadros "Jogo dos Pontinhos" e "Jogo das 3 Pistas". Ricco ainda afirmou que o estado de saúde do dono do SBT preocupou quem assistia as gravações. Isso porque uma fonte próxima do colunista declarou que achava que o apresentador fosse cair do palco.

Porém, mesmo indisposto, Silvio gravou o quadro "Bolsa Família" e as brincadeiras com a plateia. O colunista não soube informar o motivo do apresentador ter passado mal.

