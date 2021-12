Sílvio Santos "mata" Paul McCartney e esculhamba Roberto Carlos: " Está numa pior"

Mais uma vez Sílvio Santos mostrou irreverência enquanto apresentava seu programa no domingo, 30. Conhecido pela espontaneidade e por não ter papas na língua, o apresentador detonou a aparência do cantor Roberto Carlos. "Está velho, cabelo branco, sem cabelo na testa. Está numa pior", disse o dono do SBT, em tom humorado.

Na ocasião, Sílvio ainda cometeu a gafe de "matar" Paul McCartney durante um quadro em que telespectadores do mundo todo mostram imagens que fizeram ao lado de famosos que encontraram em lugares públicos.

Na hora que apareceu a imagem do cantor britânico, Sílvio disparou: "Paul McCartney ainda existe? Ele não morreu? Eu só acredito vendo". O apresentador pediu para congelarem a foto e complementou: "É esse que é o Paul McCartney? Meu Deus! Está parecendo... está velho, hein, companheiro?"

