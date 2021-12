Silvio Santos leva choque após trocar de lugar com Patrícia

Patrícia Abravanel vai ocupar o lugar do pai no "Programa Silvio Santos", pela primeira vez, neste domingo, 15. A apresentadora será a responsável por comandar o "Jogo dos Pontinhos" e Silvio Santos estará sentado na cadeira da filha durante o quadro. Porém, para a surpresa de alguns, o dono do SBT levará um choque, como costuma fazer com o elenco da atração.

À frente do quadro, Patrícia vai copiar o pai e jogar aviõezinhos para o auditório e repetirá até mesmo alguns bordões como "É de cem, é de cem!". Ainda durante o "Jogo dos Pontinhos", Silvio vai permanecer ao lado de Cabrito Tevez, Helen Ganzarolli, Lívia Andrade, Flor e Carlinhos Aguiar e vai responder perguntas feitas pela filha.

Entre as perguntas que serão respondidas por Silvio, estão: "Quando o Silvio Santos sai com a esposa, ele a leva..." e "A Lívia Andrade gosta de namorar homens mais velhos porque eles...".

Silvio já foi substituído por Patrícia no "Roda a Roda", porém nunca passou o bastão durante a exibição do "Programa Silvio Santos", o que já pode ser considerado uma possível sucessão familiar.

