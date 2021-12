Silvio Santos comemora 87 anos com Festa do Pijama

Silvio Santos decidiu comemorar os 87 anos dele de uma forma inusitada. Ele e a família Abravanel organizaram uma Festa do Pijama, nesta terça-feira, 12, para celebrar a data. O evento aconteceu na mansão do dono do SBT, em São Paulo.

Trajando um pijama bastante colorido e com estampas de animais, Silvio reuniu a mulher, filhos, netos e bisnetos na festa, que teve direito até a uma guerra de travesseiros. O momento foi compartilhado nas redes sociais pela filha dele, Patrícia Abravanel.

Quem também marcou presença no evento em família foi o ator e cantor Tiago Abravanel. "Do jeito que ele gosta. De pijama! Parabéns vô", escreveu Tiago, em uma foto publicada no Instagram.

Um bom dia ainda (e para sempre) em ritmo de festa!!! 😉#SS87 #MeuPijamaeEu

Do jeito que ele gosta: Pijama!!! Parabéns Vô 👏🏼👏🏼👏🏼#FestaDoPijama #SS87 #MeuPijamaeEu ❤️🎁🎂🎉

Bagunçaaaaaaa!!!! #SS87 #festadopijama

Guerra de travesseiro!! Vivaaaa o vovôôôôô!!! @tiagoabravanel e #Pedro #festadopijama #SS87

