Silvio Santos alfineta filha durante programa

Silvio Santos resolveu alfinetar a filha Patrícia Abravanel após declarações polêmicas feitas pela moça durante seu programa. Recentemente, Patrícia fez um comentário homofóbico ao falar de relações entre pessoas do mesmo sexo e, por último, fez críticas a miséria na África.

No programa deste domingo, 3, o dono do SBT disparou: "A pessoa é evangélica e teve filho antes de se casar". "É certo ter filho antes do casamento?", perguntou o apresentador que ouviu um sonoro "não" da plateia.

Após ter ficado sem jeito com os questionamentos do pai, Patrícia tentou levar na brincadeira.

"Meu filho foi a melhor loucura que já fiz na vida", comentou ela. "Meu pai quer tanto que eu case que ele me pressiona em rede nacional", completou a famosa. O filho Pedro tem um ano e é fruto do relacionamento da apresentadora com o político Fábio Faria.

adblock ativo