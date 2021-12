Silvio Santos alfineta donos da Rede TV

Na edição do programa Silvio Santos deste domingo, 16, o dono do SBT resolveu dar uma alfinetada nos proprietários da Rede TV, Marcelo de Carvalho e Amilcare e em suas esposas, Luciana Gimenez e Daniela Albuquerque, que são apresentadoras na emissora.

"Na Rede TV! só entra quem casa com os donos", afirmou Silvio.

Apesar do tom de brincadeira, o comentário certamente teve um fundo de verdade.

De acordo com a colunista Fabiola Reipert, do portal R7, o pessoal da Rede TV não recebeu muito bem a brincadeira. Ainda segundo Fabiola, Dani não teria gostado e reclamou com o marido, que também achou desnecessário o comentário de Silvio.

adblock ativo