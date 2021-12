Sidney Magal enfrentará ex-mulher na Dança dos Famosos

Parece que a 13º edição do Dança dos Famosos reserva várias surpresas para o público. Umas delas é a estreia do cantor Sidney Magal, 63 anos, que vai estar ao lado de sua ex-esposa, a atriz Solange Couto, 60 anos. Os dois ficaram juntos durante cinco anos, na segunda metade dos anos de 1970.

Além do ex-casal, outras celebridades integram o elenco do reality, são elas: o funkeiro Nego do Borel, a triz Sophia Abrahão, que estará na próxima novela das nove, Leona Cavalli, recém-saída de Totalmente Demais, Nicolas Prattes, protagonista da atual temporada de Malhação, Rainer Cadete, o Celso de Eta Mundo Bom!, Lizandra Souto, ex-Salve Jorge (2012) e Os Dez Mandamentos (2015), e Letícia Lima, ex-Porta dos Fundos, que chamou a atenção no ano passado com a periguete Alisson, de A Regra do Jogo.

Mas o time não está completo. De acordo com especulações, a cantora Joela era umas das canditadas a entrar nesta edição, mas por conta da agenda de show não foi possível. Já apresentadora Adriane Galisteu tentou, porém foi vetada pela emissora e seu nome está fora da lista.

A atração, que é um dos quadros de maior sucesso do programa Domingão do Faustão, vai ao ar no final do mês de agosto.

