Show de Wesley Safadão é mantido em Caruaru

O show do cantor Wesley Safadão foi confirmado no São João de Caruaru, em Pernambuco. A apresentação, que será realizada no dia 25 de junho, corria risco de não acontecer por conta de uma liminar expedidia pelo juiz José Fernando Santos de Souza, a pedido dos advogados Dimitre Bezerra, Marcelo Rodrigues e Ewerton Bezerra, que levantavam a suspeita de superfaturamento do cachê para a contratação do artista.

A decisão de manter show, segundo o comunicado divulgado, aconteceu porque a Justiça confirmou que a contratação do cantor apresenta um preço compatível com os valores de mercado nesta época de festas juninas. Ainda de acordo com a nota, Wesley se apresentou nesta terça-feira, 21, na cidade de São João de Patos, na Paraíba, pelo mesmo valor de R$ 575 mil.

De acordo com o Ego, a assessoria de Wesley informou que ele está muito feliz com a autorização, porque assim não vai decepcionar os fãs que esperam pela sua apresentação, mas que ele prefere não falar sobre o tema por "questões burocráticas entre contratado e contratante".

Um nota oficial foi divulgada no site do governo, a Fundação de Cultura de Caruaru infoma "que o recurso apresentado pelo Governo Municipal ao Tribunal de Justiça de Pernambuco foi acatado pelo desembargador José Viana Ulisses Filhos. E o show de Wesley Safadão está mantido para o próximo sábado, 25 de junho".

