Show de Pablo termina em pedido de casamento

Um homem pediu a sua namorada em casamento durante o show do cantor Pablo no município de Piritiba, na Bahia (a 316 quilômetros de Salvador), na noite da sexta-feira, 18.

Orgulhoso, o cantor usou sua página oficial no Facebook, neste sábado, 19, para compartilhar uma selfie do momento em que o casal estava no palco para o pedido. "Ontem rolou até pedido de casamento em Piritiba (BA)", escreveu.

Nos comentários, os seguidores de Pablo o parabenizaram pela atitude. "Parabéns por unir corações em seus shows", disse um internauta. "Com certeza esse pedido de casamento nunca será esquecido, ainda mais no show de Pablo", falou outra. "Êeeee paixão", brincou mais um fã, lembrando o bordão usado pelo cantor.







