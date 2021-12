Shopping de Salvador sediará bailinho infantil neste domingo

O Shopping Barra vai sediar o bailinho Bye Bye Verão. A festa é realizada neste domingo, 17, às 15h30 com Tio Paulinho desfilando com seu minitrio nos corredores e levando o público infantil até o terraço do centro de compras, onde fará sua animação a partir das 16h.

Além disso, o evento também contará com o agito da Turma do Barrinha, com os personagens Led, Milly, Pança, Trix e Ringo aprontando com a garotada. As crianças que participarem do baile Bye Bye Verão também terão acesso ao parque do Tio Paulinho, que está montado no local.

Para os lanches, as food bikes terão opções variadas à venda, como cachorro-quente, tapioca, crepe, além da presença da sorveteria da Ribeira. Para participar, basta trocar uma lata de leite ou um brinquedo ou roupa infantil por um par de ingressos. A troca já pode ser feita na Central de Relacionamento do Shopping Barra, no piso L1, ao lado da Flora.

adblock ativo