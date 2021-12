Sheron Menezzes sofre racismo e denuncia crime na internet

A atriz Sheron Menezzes foi mais uma vítima do racismo virtual. Após insultos em suas redes sociais, a artista se pronunciou nesta segunda-feira, 7: "Desprezíveis. Racistas. Não adianta entrar na minha página e escrever absurdos, xingamentos e agressões pois vão ter que engolir a mim e a tantas outras pessoas negras em nosso país!".

Sheron lembrou as agressões sofridas pelas atrizes Cris Vianna e Taís Araújo e pela jornalista Maria Júlia Coutinho. "Já esperava por isso depois do que fizeram com minhas amigas e colegas, então quero lhes dizer que saiam da frente com sua inveja, pois estamos passando com o nosso cabelo maravilhoso, com a nossa linda cor, nossa beleza, nossa educação e nossa inteligência", disse.

A artista ainda adiantou que pretende denunciar o crime. "Tomarei as providências cabíveis. Acho melhor tirarem as suas máscaras e se revelarem publicamente, pois se não o fizerem a Polícia Federal o fará. Um a um vocês vão atacando e um a um vocês vão sendo identificados. Racismo e intolerância mataram e continuam matando milhares de pessoas, e quem pratica esse crime deve ir para o seu lugar, a cadeia", afirmou.

adblock ativo