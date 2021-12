Sheron Menezzes posta foto do filho e causa 'ataque de fofura' nos seguidores

A atriz global Sheron Menezzes bombou seu perfil do Instagram ao postar uma foto fofíssima do filhinho Benjamin, de apenas 3 meses. Na imagem, o pequeno aparece de óculos escuros, no sofá, rodeado de bichinhos de pelúcia.

“Aí você deixa seu neném 10 minutos com o pai, para poder tomar um banho mais demorado... (10 minutos) e, quando volta...”, legendou a atriz.

Poucos segundos depois da postagem de Sheron, os seguidores não resistiram a fofura e lotaram o perfil dela de comentários. "Haa, que amor essa turma fashion", comentou uma seguidora. "Meu Deus! Não aguento com tanta fofura", declarou outra. “Não basta ser pai, tem que fazer bagunça”, brincou um.

Meu melhor Natal... #passarinhodamae #meuguri Uma publicação compartilhada por Sheron Menezzes (@sheronmenezzes) em 24 de Dez, 2017 às 1:29 PST

