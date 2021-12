Sheron Menezzes exibe axilas peludas e divide opiniões

A atriz Sheron Menezzes usou seu perfil no Instagram, na manhã desta quinta-feira, 24, para mostrar suas axilas com pelos para seus seguidores. Ela teve que abrir mão da depilação por causa de sua personagem, Bertoleza, na novela global "Liberdade, Liberdade". Na época em que é retratada a trama, as mulheres não costumavam tirar os pelos do corpo.

Na legenda da imagem, a atriz escreveu: "Bertoleza e sua depilação de época... Amo!"

Entre os internautas, a opinião ficou dividida. Alguns elogiaram Sheron e outros a criticaram.

"Não esperava isso de uma mulher tão bonita", escreveu uma seguidora. "Parabéns Sheron!", disse outra. "O suvaco é dela ela tem liberdade de fazer o que quiser", defendeu um terceiro.

Bertoleza e sua depilação de época... Amo! #Bertoleza #liberdadeliberdade #lovemyjob

