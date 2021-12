Sheila Mello dança com o É o Tchan e é elogiada

A edição deste domingo, 6, do ensaio de verão da banda É o Tchan, que aconteceu no Clube Espanhol, na Barra, contou com a participação especial de Sheila Mello e Jacaré. Os ex-dançarinos do grupo mostraram que ainda não esqueceram as coreografias e deram um show à parte.

No Instagram, Sheila publicou vídeos da apresentação. Em um deles, ela aparece dançando o sucesso "A Nova Loira do Tchan" . Os internautas não pouparam elogios. "Linda como sempre!", escreveu uma seguidora. "Você dança muito bem. Parabéns!", disse outro. "Demais...que saudade!", disse uma terceira.

Na legenda da postagem, a loira agradeceu pela participação no evento. "Sabe aquele momento que deveriam ser proibido de acabar?! Pois é, foi esse no palco hoje! Tantos agradecimentos para fazer... Primeiro a Deus por ter me dado uma história linda, ao meu guru eterno @pretojack [Jacaré] por ser tão maravilhoso, @betojamaica10 [Beto Jamaica] e @compadrewashington [Compadre Washington] por essa energia inigualável! Todos envolvidos que sempre cuidaram de mim! Ao meu eterno protetor BOMBA que tenho certeza que lá de cima, curtiu e se emocionou com a gente!", escreveu.

Confira os vídeos!

Tá todo mundo querendo 🎤👏🏻 @pretojack quer dança? Então toma! Kkk Um vídeo publicado por Sheila Mello♌️ (@sheilamello) em Dez 6, 2015 às 8:04 PST

Esse vídeo captou a essência do momento, muita cumplicidade, alegria e amor pelo que construímos juntos!!! @pretojack essa sua cara é a mais famosa qdo mudávamos a coreo 😂😂😂 Um vídeo publicado por Sheila Mello♌️ (@sheilamello) em Dez 7, 2015 às 6:02 PST

