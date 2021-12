Shakira doa US$ 15 milhões para o Haiti devastado por furacão

A cantora Shakira doou nesta terça-feira, 11, US$ 15 milhões para a reconstrução do Haiti após os estragos do furacão Matthew, que atingiu o país na semana passada. A colombiana, que também ajudou o Haiti em 2010 com uma doação de US$ 1,5 milhão para reconstruir uma escola da cidade de Porto Príncipe, então devastada por um terremoto que matou em torno de 10 mil pessoas, fez agora o novo aporte aos haitianos por meio da Fundação ALAS.

O furacão Matthew, considerado a pior tempestade ocorrida no Caribe na última década, com ventos de mais de 200 quilômetros por hora, deixou milhares de habitantes do Haiti em terríveis condições. O país vem recebendo suprimentos e suportes para ajudar uma estimativa, segundo autoridades haitianas, de 350 mil haitianos necessitados.

