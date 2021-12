Sexo dos bebês de Ivete Sangalo ainda não foi confirmado, diz assessoria

O sexo dos gêmeos que a cantora Ivete Sangalo está esperando ainda não foi confirmado. A artista compartilhou, na última terça-feira, 11, em seu Instagram, a notícia que estava grávida de gêmeos, mas sem informar o sexo dos bebês. Nesta quinta, 14, alguns sites divulgaram que a artista baiana estaria grávida de duas meninas, mas a assessoria de Ivete negou a informação.

Ao Portal A TARDE, o assessor de imprensa da cantora falou sobre a privacidade de Ivete e que a informação sobre o sexo será passada em outro momento. "Diversos sites estão confirmando a notícia, mas ainda não foi passado nada para a gente. Esse é um momento muito íntimo para Ivete e ela vai divulgar no momento certo", disse.

De acordo com a assessoria, está confirmada a presença de Ivete no Réveillon de Salvador. "Quero registrar que Ivete está confirmada no Réveillon de Salvador. Alguns veículos estavam falando que ela teria cancelado a apresentação, mas não é verdade. A agenda de shows dela está confirmada. Salvador Fest, Réveillon de Salvador, Folianópolis, estão todos confirmados".

Sobre o carnaval de 2018, o assessor comentou que a agenda do ano que vem está sendo organizada e será divulgada em breve. "A agenda de Ivete para 2018 está sendo organizada e em breve divulgaremos informações referentes ao carnaval", concluiu.

A cantora congelou os óvulos para ter uma gravidez mais tranquila por conta da idade. "As coisas ficam mais difíceis, já não produzo mais óvulos como antes. Por isso, congelei os meus", afirmou Ivete em entrevista ao jornal Extra.

*sob a coordenação da editora-coordenadora Iloma Sales

adblock ativo