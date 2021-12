Sertanejo se separa da mulher depois de três meses de casado

Com apenas três meses de casado, o sertanejo Henrique, da dupla Henrique e Diego, é o mais novo solteiro. De acordo com o colunista Léo Dias, do jornal 'O Dia', o rapaz já está andando por aí sem aliança no dedo.

Henrique, que ficou conhecido pela música "Suíte 14", até já retirou as fotos do casamento das redes sociais. No entanto, Isabella Simões ainda continua com as imagens na rede.

A assessoria de impressa do cantor confirmou que ele não está mais usando aliança, mas também não comentou se o casal se separou. Apesar disso, no Instagram do sertanejo, a notícia já correu. Em várias fotos publicadas na rede social, os fãs comentam e apoiam o cantor.

adblock ativo