Sertanejo Bruno Belutti interrompe show após ser atingido por bomba

O cantor Bruno Belluti, que faz dupla sertaneja com Marcos, levou um susto ao se apresentar no último domingo, 16, na cidade de Ourinhos, em São Paulo. Uma bomba, proveniente do aparato pirotécnico que era exibido no palco, acabou atingindo a cabeça e as costas do artista, que precisou interromper o show.

"Fiquei assustado, tonto e com dores, saí do palco para entender o que estava acontecendo, vi sangue na minha cabeça, dor e caí no choro, parecia um tiro, interrompemos o show e fui levado ao camarim para ser examinado pela equipe médica do local", escreveu Bruno, em uma postagem publicada no seu perfil do Instagram.

Em outro vídeo que gravou para explicar o ocorrido, o artista afirmou que teve ferimentos leves e não precisou tomar pontos nos locais atingidos, porém, ele também relatou que ainda sente dores. O cantor agradeceu aos fãs e a sua dupla Marcos, que pediu licença ao público e deixou o palco para ver como o colega estava. Os dois retomaram o show após o artista ter sido atendido.

"Graças a Deus foi só um susto. Obrigada a todos que se preocuparam em mandar mensagens. E agradeço também ao Marcos que teve a sensibilidade de parar o show. Felizmente, pudemos continuar depois", explicou o cantor.

