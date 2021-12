A quinta temporada da série Black Mirror terá um episódio interativo, de acordo com informações da Bloomberg. O episódio intitulado "Bandersnatch" será lançado na Netflix nesta sexta-feira, 28, e poderá ter até 5 horas de duração.

No estilo do nostálgico "Você Decide", onde os telespectadores ligavam para o programa e decidiam o destino dos personagens, a plataforma trás a história um jovem programador que começa a questionar o próprio conceito de realidade enquanto adapta um romance de fantasia para o videogame, em meados do ano de 1984. Nisso ele acaba enfrentando um desafio alucinante e o público decidirá o final.

Essa não é a primeira vez que a Netflix investe em algo similar. No seriado infantil 'O Gato de Botas' existe um episódio onde o espectador deve escolher se o protagonista deve visitar a Branca de Neve ou o aventureiro Simbad, assim como no curta-metragem l Buddy Thunderstruck: a Pilha do Talvez.

Da Redação Seriado Black Mirror lança episódio interativo nesta sexta

