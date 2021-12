Sérgio Marone revela que perdeu a virgindade com prostituta

O ator Sérgio Marone revelou que na adolescência teve problemas para conseguir namoradas por ser gordinho. Em entrevista à revista "Mais Jr", ele contou que sua primeira vez no sexo foi com uma prostituta.

"Na adolescência, eu era gordinho (pesava 109 quilos) e poucas mulheres se interessavam por mim. Então, perdi a virgindade com uma profissional. Com isso, aprendi a ter esse cuidado com as mulheres e truques para agradá-las", disse.

Sérgio ainda falou que essa não foi a única vez em que contratou os serviços de uma profissional de sexo. "Não consegui esquecer uma namorada e estava há dois meses sem achar uma mulher interessante. Então, é aquilo: você só esquece um amor trocando-o por outro. Aí, estava no Sul com uma peça e me falaram de um lugar lá com mulheres incríveis. Eu fui, conheci uma morena linda e passamos uma noite de amor".

adblock ativo