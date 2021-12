Sem roupa, David Brazil afirma ter feito teste para dublê de corpo de Anitta

Com sua tradicional irreverência, David Brazil publicou um vídeo, nesta quinta-feira, 7, em sua conta no Instagram, em que aparece nu e afirma ter feito teste para ser o dublê de corpo da cantora Anitta em seu próximo clipe.

"Com vocês, o teste que fiz para ser o dublê de corpo da Anitta no novo clipe. Isso não podia vazar, mas f..., cansei de ver os bofes e as lésbicas desejando meu corpo como se fosse dela. Me processa, querida", brincou o artista, em um trecho do vídeo.

Minutos depois da publicação, David Brazil deletou o vídeo e postou uma outra gravação onde explica que excluiu o vídeo original porque diversos de seus seguidores estariam "desejando as suas nádegas" (assista ao novo vídeo abaixo).

Sobre o VDEO NUDES... #FICAADICA 😂😂😂😂😂😂 Uma publicação compartilhada por David Brazil (@davidbrazil24) em Set 7, 2017 às 12:34 PDT

