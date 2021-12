Sem maquiagem, atrizes, cantoras e modelos levantam a bandeira da beleza

No último domingo, 28, a cantora Alicia Keys cruzou o "red carpet" do MTV Video Music Awards com um vestido da marca Just Cavalli e nada de maquiagem. Em julho, ela já havia posado ao natural para a capa de uma revista e publicado uma carta aberta em que reclamava dos padrões estéticos nos quais as mulheres são submetidas.

"Antes de começar a preparar meu novo CD, escrevi uma lista com todas as coisas que eu não aguentava mais. E uma delas é como as mulheres sofrem uma lavagem cerebral para acharem que sempre têm que ser magras, sensuais, desejáveis ou perfeitas", escreveu a cantora na ocasião."

E é cada vez maior o número de atrizes, modelos e influenciadoras digitais que compartilham tal pensamento e mostram-se naturais em posts nas redes sociais. Recentemente, Kylie Jenner, Adriana Lima, Alexa Chung e outras it-girls apareceram de cara lavada no Instagram.

"A atitude de Alicia Keys foi incrível. Uma libertação nesta época de exageros, com maquiagens no mood Kim Kardashian", disse o maquiador Krisna Carvalho, que assina editoriais das revistas mais importantes do Brasil.

"As mulheres não precisam se esconder atrás da base e do corretivo. A tendência é investir em um bom hidrante e protetor solar. A maquiagem da vez é a pele bem cuidada, que dispensa qualquer outra coisa", afirmou.

adblock ativo