Sem Graciele, Zezé passa Natal com Zilu e a família

Longe de Graciele Lacerda, - que passou o Natal em Espírito Santo com a família -, o cantor Zezé Di Camargo festejou a época do ano ao lado de sua ex-mulher, Zilu , das filhas, Wanessa e Camila Camargo, e dos netos João Francisco e José Marcus. Só faltou o filho mais novo, Igor Camargo.

Feliz, Wanessa usou seu perfil oficial no Instagram, na noite desta sexta-feira, 25, para compartilhar uma foto da família.

Na legenda da imagem, a cantora escreveu uma mensagem para os seguidores."Data de se reunir com as pessoas que amamos, agradecer por tudo de melhor em nossas vidas e para o nosso mundo! Data para plantarmos amor, respeito, tolerância e tudo o que de bom existe em nós! Espero que estejam se divertindo! Um excelente natal a todos vocês!", disse. Camila também comemorou a reunião em família.

Essa não é a primeira vez que Zezé deixa Graciele para passar o Natal com a família. Em 2014, meses após a separação com Zilu, ele também optou por festejar a data com as filhas e a ex-mulher.

