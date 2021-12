Sem dó, internautas riem de fãs que perderam a fila para show de Justin Bieber

O fenômeno de acampar em filas de show não é mais novidade. O que é inédito é que essas pessoas que ficaram meses na Praça da Apoteose, no Rio de Janeiro, esperando a chegada de Justin Bieber não foram as primeiras a entrar.

Os "beliebers", fãs do cantor, que esperavam para ter o melhor lugar da pista, premium foram frustrados: o local da entrada foi alterado e eles perderam a prioridade. Claro que o caso teve uma enorme repercussão na internet.

Algumas pessoas viram o caso como um "incentivo". Algo como "se você acha que teve um dia ruim, imagina quem passou por isso?"

"Se vc tá se sentindo um b****, pensa q fãs do Justin Bieber ficaram 5 meses na fila, o local de entrada foi mudado e eles perderam o lugar", disse, por exemplo, um usuário do Twitter.

Fila do show de Justin Bieber muda de lugar e fãs que acamparam por meses perdem o lugar. #PurposeTourRioDeJaneiro pic.twitter.com/fHGmRg5bsj

nao bastasse isso ainda vao pra fila do show acampar faltando 6 meses ainda pra organização do show do justin bieber cagar na cabeça de vcs