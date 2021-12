Sem cantar, MC Loma tem dívida de R$ 3 mi com empresário

A MC Loma e as Gêmeas Lacração, donas do hit “Envolvimento”, estão enfrentando uma batalha judicial contra a empresa que vinha gerenciando a carreira do trio. Impedidas de fazer shows, cada uma teria que pagar uma multa de R$ 3 milhões, caso o contrato fosse quebrado.

As garotas assinaram um contrato de 5 anos com a Start Music e resolveram romper com o empresário em setembro deste ano.

A MC e suas dançarinas acusam o empresário de fazer um mau gerenciamento da carreira, além de não repassar o valor devido dos cachês cobrados por cada show, que seria de R$ 15 mil por cada apresentação.

Na última segunda-feira, 29, MC Loma completou 16 anos. Por ser uma adolescente, o processo corre em segredo de justiça. Até o momento, a única fonte de renda do trio é por meio de propagandas de produtos e parcerias nas redes sociais.

