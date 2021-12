Selena Gomez tem a foto mais curtida do Instagram

Depois de alcançar o primeiro lugar no ranking das contas mais seguidas do Instagram, Selena Gomez conseguiu outro feito: a foto mais curtida da rede social, com 3,8 milhões de likes. Anteriormente, o recorde era de Justin Bieber, numa foto em que aparece beijando a cantora na época em que namoravam, com 3,7 milhões.

A foto mais amada da rede social mostra a cantora tomando uma garrafa de refrigerante com um trecho de sua música Me & The Rhythm no rótulo.

Já a modelo Kendall Jenner é dona do terceiro lugar nas fotos mais curtidas, numa imagem em que aparece fazendo um coração com os cabelos, com 3,6 milhões de likes.

when your lyrics are on the bottle 😛 Uma foto publicada por Selena Gomez (@selenagomez) em Jun 25, 2016 às 2:03 PDT

