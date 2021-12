Selena Gomez revela que fez quimioterapia para tratar lúpus

A cantora e atriz norte-americana Selena Gomez, 23 anos, fez revelações à revista Billboard que deixou muitos fãs surpresos. Ela, que é a capa da publicação, contou que recentemente se submeteu a quimioterapia para o tratamento de lúpus (doença autoimune que causa produção de anticorpos contra o próprio organismo).

Perguntada sobre a pausa na carreira artística, Selena disse que o tempo que ficou fora do mundo pop foi por conta da gravidade da sua doença. "Fui diagnosticada com lúpus e tive de fazer quimioterapia. Foi por conta disso a minha pausa. Eu poderia ter tido um derrame", desabafou.

Sobre os comentários maldosos que recebe, a artista (que lança seu novo álbum 'Revival' nesta sexta) disse que ainda se sente muito triste: "Sou tão legal com todo mundo e todos são tão malvados comigo. Trabalho desde os 7 anos, sou embaixatriz da Unicef desde os 17. É tão triste me tornar uma história dos tabloides, mas este ódio me motivou".

Selena é a capa da última edição da revista Billboard (Foto: Divulgação | Billboard)

adblock ativo