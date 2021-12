Selena Gomez realiza transplante de rim para tratamento contra lúpus

A cantora Selena Gomez passou por uma cirurgia de transplante de rim por conta de um lúpus, doença que pode afetar articulações, pele, rins, células sanguíneas, cérebro, coração e pulmões. Pelo Instagram, a artista compartilhou uma foto para explicar aos fãs o motivo de estar sumida nos últimos tempos.

"Estou ciente de que alguns de meus fãs notaram que eu estava quietinha durante parte do verão e eles me questionaram porque eu não estava promovendo minhas novas músicas, das quais eu estou extremamente orgulhosa. Eu descobri que eu precisava fazer um transplante de rim devido a meu lúpus e eu estava em recuperação", comentou a cantora, na legenda do post.

Ainda em suas postagens, Selena agradeceu a família, a equipe do hospital e a atriz Francia Raísa, que fez a doação do órgão para a cantora. "Por enquanto, gostaria de agradecer publicamente minha família e a essa incrível equipe média por tudo o que eles fizeram por mim antes e depois da cirurgia. E, finalmente, não existem palavras para descrever o quanto eu agradeço minha linda amiga Francia Raísa. Te amo muito, irmã", declarou a artista.

A artista mostrou aos seguidores o resultados da cirurgia (Foto: Reprodução | Instagram)

adblock ativo