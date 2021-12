Selena Gomez é a pessoa com mais seguidores no Instagram

Com mais de 110 milhões de seguidores, Selena Gomez se mantém no posto de pessoa mais seguida no Instagram. Se levarmos em conta todas as contas da rede social, ela só perde para o próprio @Instagram.

Ela usou seu perfil para agradecer aos fãs quando chegou aos 110 milhões. "Eu prometo que eu vou continuar a cuidar bem da minha plataforma e falar a verdade, mas, mais importante do que isso, cada um de vocês mudou a minha vida. Eu estou muito grata", escreveu no post.

