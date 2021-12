Scheila Carvalho pensa em engravidar de novo aos 42 anos

Scheila Carvalho quer dar um irmão para Giulia, 5 anos. A dançarina pensa em engravidar novamente do marido Tony Salles em 2016. "Eu quero muito ter mais filhos, acho só uma pouco! A Giulia me pede e eu quero dar um irmão ou irmã a ela. Ela tem primas, mas fica muito sozinha e sente falta de alguém para brincar", disse a ex-musa do É o Tchan em entrevista ao Ego.

A idade, 42 anos, não é um problema. "Fiz os exames para ver como estão os óvulos, e se estiverem bons, vou tentar pelo 'método tradicional' antes. O ideal é congelar até os 32 anos, mas como já tenho 42, vamos ver como vai ser", contou.

