Scheila Carvalho e Tony revelam que fizeram vídeo pornô

Sheila Carvalho e Tony Salles afirmam que usam a criatividade para não deixar a vida sexual esfriar. Entre sexo no camarim e no banheiro de ônibus, o casal revelou ao "Ego" que já gravou até um vídeo pornô caseiro como uma forma de apimentar a relação.

Sheila disse que as imagens do pornô foram filmadas em uma câmera para evitar que o filme vazasse e circulasse na internet. "Ligamos a câmera e deixamos rodando. O engraçado é que depois eu fico rindo", contou ao 'Ego'. Ainda de acordo com ela, o vídeo está guardado a sete chaves.

O casal ainda revelou que no início do relacionamento os dois eram inconsequentes na hora de saciar o desejo sexual. Segundo o vocalista do Parangolé, ele chegou a transar com a ex-dançarina no ônibus do 'É o Tchan', onde ele era vocalista e ela dançarina, e até no camarim de um programa de TV.

"Ela estava se arrumando num camarim daqueles que não tem nem parede, sabe. São tapumes finos. Mas não quis nem saber! Tranquei a porta e rasguei a roupa dela todinha!", lembrou.

Já Sheila contou que conseguiu realizar uma antiga fantasia com o atual marido. Os dois fizeram sexo dentro de um banheiro de avião. Segundo a morena, a experiência acabou sendo decepcionante, porque o banheiro era pequeno e apertado.

