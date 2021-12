Scheila Carvalho diz que chorou na primeira noite com marido

Scheila Carvalho e o marido, o cantor Tony Salles, vão estrelar o próximo ensaio do Paparazzo. Ela abriu o coração para o site e falou sobre a primeira noite do casal. "Ele me convidou para ir lá, e rolou. Nossa! Pensei na hora: 'Esse homem é para casar.' Foi uma experiência tão forte, que nunca tinha tido na vida. Foi tão incrível, tão incrível, que chorei! Fiquei emocionada da lágrima escorrer! Depois de um ano juntos o chamei para ir morar comigo", contou.

Os dois, que trabalhavam juntos no É o Tchan, mantiveram o relacionamento escondido dos colegas. "A gente se falava pelo celular, por mensagem. Aproveitamos que estava todo mundo dormindo, ele me mandou ir para o banheiro do ônibus e foi aquele beijo roubado!".

Ela disse que o remelexo do marido a "fulminou". "Aquela rebolada dele me matou! Tivemos uma atração simultânea um pelo outro", revelou.

