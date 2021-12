SBT chama polícia após suspeita de bomba para Silvio Santos

O SBT acionou a Polícia Militar no início da noite de terça-feira, 25, após um pacote deixado na frente da emissora, em Osasco, em São Paulo, ter levantado a suspeita de bomba.

Segundo o colunista Flávio Ricco, do Uol, tudo começou quando um rapaz quis entregar dois extintores de incêndio para Silvio Santos. Os seguranças do SBT informaram que não iriam receber e, irritado, o homem deixou o pacote no canteiro em frente ao portão da emissora.

Assessoria da PM informou que uma viatura chegou ao local, mas foi dispensada pouco tempo depois de analisar o material.

"A polícia especializada constatou que não eram bombas, e sim extintores de incêndio comuns. Alarme falso", informou o SBT nesta quarta.

