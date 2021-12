A Turma do Peuzinho está disponibilizando no YouTube vídeos que traduzem o universo infantil de forma lúdica, com um personagem que leva um mundo de valores essenciais, com muitas descobertas, interatividade e alegria. O primeiro vídeo conta com a participação do cantor Saulo e foi lançado nesta terça-feira, 11.

Os novos vídeos serão lançados com a proposta de falar sobre amor, união, família, respeito e felicidade. Nas produções, os personagens infantis interagem com canções infantis.

Além disso, as ilustrações prometem prender a atenção das crianças, com cenários coloridos e paisagens que fazem parte das histórias.

Assista abaixo:

Da Redação Saulo e Turma do Peuzinho lançam vídeo sobre universo infantil

