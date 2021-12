Saulo atrai multidão em bloco sem cordas

Puxando mais uma vez um bloco sem cordas, Saulo atraiu uma multidão na tarde deste domingo, 7, no Circuito Osmar (Campo Grande), em Salvador.

Carismático, o cantor fez questão de descer do trio e ir para o meio do folião pipoca cantar. Nem a falha no microfone desanimou Saulo: "Isso é por causa dessa energia maravilhosa".

O grupo de cariocas era um dos foliões mais animados. "Vim para Salvador só por causa de Saulo, o melhor cantor do Brasil", animou-se Claudia Soares. "Aqui está uma grande paz, sem violência, todo mundo na mesma sintonia", destacou o também carioca Paulo Barbosa.

O público foi ao delírio com músicas como "Rua 15", dos tempos dele da Banda Eva, "Raíz de Todo Bem" e "Frevo Mulher"

Mais cedo, Carla Perez animou o público trazendo convidados como Xanddy, Biel e Patati e Patatá.

