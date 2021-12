Sasha vai estudar moda nos Estados Unidos

Sasha vai se mudar para os Estados Unidos para estudar moda no segundo semestre deste ano. A filha da apresentadora Xuxa Meneghel com o ator Luciano Szafir foi aprovada em uma universidade norte-americana e começa as aulas logo após concluir o ensino médio.

O ingresso rápido na universidade só foi possível graças ao fato de Sasha estudar em uma escola americana que fica no Rio de janeiro, que acompanha o calendário de férias dos EUA.

Segundo o site Uol, Sasha e Xuxa seguem para ver a futura moradia da jovem no exterior, no próximo mês. O nome da instituição de ensino onde a loira estudará ainda não foi divulgado.

Na última quinta-feira, 28, a aprovação - confirmada para a família no ínicio da semana passada -, foi comemorada pela mãe coruja em seu perfil no Instagram. Xuxa compartilhou uma foto da filha e na legenda escreveu: "Meu orgulho, minha menina linda! Que Deus te abençoe sempre. Você é do jeitinho que sempre sonhei! Vou estar sempre ao seu lado".

Meu orgulho.. Minha menina linda... Que Deus te abençoe sempre.Vc é do jeitinho que sempre sonhei.💋✖️❤️vou estar sempre do seu lado

