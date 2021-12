Sasha revela segredos em entrevista a Fábio Porchat

Apesar de ainda não ter sido exibida, a primeira entrevista de Sasha para um programa de TV ainda rende muito assunto. De acordo com o colunista Fernando Oliveira, do jornal ' Agora São Paulo, a filha da Rainha dos Baixinhos revelou que já chegou a se apaixonar por um amigo da mãe, e que tem tatuagens e um piercing. As revelações foram feitas no bate papo com o humorista Fábio Porchat, em seu novo programa na TV Record, que vai estrear nesta quarta-feira, 24.

Ainda na entrevista, Sasha contou detalhes sobre as tatuagens, que segunda ela, trata-se de uma cruz pequena na nuca e um leão represetando seu signo.

