Sarah Sheeva, filha de Baby do Brasil, comemora 10 anos de celibato

Sarah Sheeva, filha de Baby do Brasil e de Pepeu Gomes e ex-integrante do trio musical SNZ (que bombava nos anos 2000), fez um post em seu Instagram para comemorar os 10 anos de celibato. Hoje, Sarah é pastora evangélica.

"Como é bom a gente poder dormir em Paz e (mesmo sozinha HÁ ANOS, mesmo sem beijar na boca há mais de 10 anos! Mesmo sem ver AQUILO MARAVILHOSO na frente HÁ mais de 10 ANOS mesmo assim)", escreveu a pastora.

Claro que a expressão 'aquilo maravilhoso' viralizou. "A partir de hoje não peço nudes, vou falar: 'oi amostra aquilo maravilhoso'", escreveu um internauta no Twitter. "Hora do famigerado 'aquilo maravilhoso' (almoço)", postou outro. A foto também foi para mostrar o novo look de Sarah, que agora está loira (e muito parecida com a mãe).

