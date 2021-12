Sandy relembra fim da dupla com Júnior

Sandy relembrou, na tarde deste sábado, 19, o fim da dupla com o irmão, Júnior. Ela postou uma imagem com a foto dos dois no último show que fizeram juntos.

"Ontem fez oito anos que dei e recebi esse abraço tão cheio de amor, de gratidão, de cumplicidade, de história vivida, contada, aproveitada e dividida com muita gente cheia de amor também... Uma história da qual vou me lembrar e me orgulhar pra sempre. Foram 17 anos incríveis! Amo você, Ju. Meu parceiro eterno", escreveu a cantora na rede social.

Os fãs gostaram da lembrança e se manifestaram nos comentários. "Saudade de ver vocês dois cantando juntos", postou uma. Outra sugeriu um show de comemoração, mas Sandy já disse que essa possibilidade não existe.

adblock ativo