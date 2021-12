Sandy e Junior estão preparando turnê comemorativa de 30 anos

Se você é da época de Sandy e Junior prepare o coração porque eles irão relembrar os velhos tempos e farão um show para comemorar 30 anos da primeira aparição nas telinhas.

Para quem não se lembra a primeira vez dos irmãos na TV, foi cantando “Maria Chiquinha” numa manhã de domingo, no palco do programa “Som Brasil”, em 1989. A volta que com certeza é esperada por muitos deve acontecer em março de 2019.

O primeiro show da dupla está previsto para acontecer no Allianz Parque, em São Paulo.

A dupla não confirmou o retorno. Segundo informações iniciais, Sandy e Junior foram orientados a manter silêncio para que a expectativa da volta não atrapalhe a carreira solo de ambos. Sandy por exemplo, tem show marcado da atual turnê “Nós, voz, eles” até o fim de fevereiro.

