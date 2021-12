Sandy e Junior comentam boato de retorno da dupla

A notícia de um possível retorno da dupla Sandy e Junior circulou na internet nesta quarta-feira, 1º, e deixou fãs e seguidores eufóricos. Porém, segundo a cantora, isso não é verdade.



Em uma publicação feita através das redes sociais, Sandy desmentiu a notícia e disse que isso não deve acontecer. "Acabei de ver no Instagram de alguns fãs uma notícia dizendo q eu e meu irmão vamos retomar a parceria. Sinto mto, mas é mentira, pessoal! (sic)", escreveu ela em seu Twitter.

O cantor Junior Lima também usou as redes sociais nesta quinta-feira, 2, para comentar o caso.

"Acordei hoje com as minhas redes sociais inundadas com uma notícia falsa. Pra variar, nego fazendo sensacionalismo com a história da volta da 'Sandy & Jr.', o que não é verdade.

No Snapchat, Junior desabafou: "Eu acho um absurdo e falta de respeito com os fãs. Não é a minha intenção, nem nunca foi, ficar brincando com as expectativas das pessoas. Fiquei p. com essa história. Não quero ficar brincando com o emocional de ninguém", concluiu.

