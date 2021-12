Sandy anuncia retorno aos palcos

Sandy revelou em gravação do Altas Horas, nesta quinta-feira, 20, que vai voltar aos palcos após ter dado um tempo por conta da maternidade. "Estava muito concentrada no meu pequeno. Agora estou mais pronta para fazer show . Volto em outubro ", disse.

No entanto, Sandy destacou que não vai se apresentar com o irmão, Júnior, nas comemorações dos 25 anos de carreira da dupla. "Digno de ser comemorado . Mas a gente comemora todos os dias tudo o que a gente já conquistou . Me orgulho tanto da carreira que construímos", afirmou.

adblock ativo