Sandy & Junior completam 30 anos da sua primeira aparição na TV

A dupla Sandy & Junior completa 30 anos de carreira nesta quarta-feira, 29. Cantando o clássico "Maria Chiquinha" os irmãos tiveram a sua primeira aparição na TV, no dia 29 de maio de 1989.

Na sua conta do instagram, Sandy compartilhou uma parte da gravação do programa, que mostra os dois ainda muito novos e um troféu de honra ao mérito.

Em comemoração a data, Sandy & Junior inciarão a turnê "Nossa História" pelo Brasil, no dia 12 de julho em Recife. Os dois se apresentam na capital baiana no dia seguinte, no sábado, 13 de julho.

adblock ativo