Sandro Pedroso teria mentido sobre trabalho como garçom

O ex-namorado de Suzana Vieira, o ator Sandro Pedroso, teria mentido ao afirmar que trabalhou como garçom para pagar as contas após o rompimento do relacionamento com a atriz. As declarações foram dadas ao Ego por pessoas próximas ao casal

Depois que o ator e mágico foi a um programa de TV reclamar de Suzana, a atriz desmentiu o rapaz e revelou tê-lo ajudado. O site "Ego" teve acesso à escritura do rompimento da união estável do casal, onde a atriz se compromente a pagar -"a título de alimentos compensatórios" - por um ano a moradia para Sandro em um apartamento na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio.

De acordo com fontes da publicação, Suzana era responsável por pagar aluguel, condomínio, luz, água e TV a cabo do moço, que morava em um dúplex mobiliado. Sandro também teria mentido ao dizer que estava vendendo miçangas por estar passando dificuldade. O material, na verdade, seria de um parente dele, que vendia os produtos em um loja virtual e ele passou a compartilhar em suas redes sociais.

