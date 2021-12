Sandro Pedroso diz que Susana negou pedido de casamento

O ex-namorado da atriz Susana Vieira fez revelações sobre seu relaciomento com a global. Em entrevista ao programa do Gugu, que vai ao ar nesta quarta-feira, 4, Sandro Pedroso vai contar detalhes sobre sua vida, inclusive o pedido de casamento negado por Susana.

"Quando eu fui fazer o Caminho de Santiago de Compostela (na Espanha) o último destino era Roma e lá comprei um anel para ela. Cheguei ao apartamento e falei: 'Susana, você quer se casar comigo?' Ela não aceitou", lembra Sandro

O mágico também revelou que após tentar manter a carreira de ator, não teve sucesso e por isso mudou de profissão. Hoje, é garçom em um bairro boêmio de São Paulo. Atualmente, Sandro é genro do cantor Leonardo e rebateu as críticas sobre não medir esforços para alcançar a fama e afirma ter sido abandonado pela mãe.

Sandro é pai de Noah, de 3 meses, fruto da sua relação com Jéssica, filha de Leonardo. Ele ficou conhecido na mídia após a idas e vindas com Susana Vieira. O relacionamento dele com Susana começou após os dois se conhecerem em um camarote de uma cervejaria, durante o Carnaval de 2009, no Sambódromo do Rio. Depois disso, ele atuou na novela "Fina Estampa", de Aguinaldo Silva e também no teatro. No ano de 2013, Sandro e Susana romperam o namoro, mas reataram em 2014, pórem não deu certo.

A relação entre Sandro e a filha de Leonardo também começou com alguns impasses. Segundo boatos, o cantor sertanejo não aceita o namoro da filha e levou cerca de dois meses para conhecer o neto.

